Kannauj News: 13 दिन बाद भी दुष्कर्म पीड़िता का न मेडिकल, न बयान

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सौरिख थाना क्षेत्र के कुछ दिन पहले एक गांव निवासी युवती के साथ दो लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था। मामले में स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवार ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद सौरिख पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली पर इसके बाद की कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया।पीड़िता के परिजन का आरोप है कि इस मामले में पीड़िता के मेडिकल और बयान जैसी महत्वपूर्ण कार्रवाई अब तक नहीं की गई। पीड़िता के पिता का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्हें लगातार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। थाना पुलिस की कार्यशैली से निराश पीड़िता के पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने। पीड़िता का शीघ्र चिकित्सीय परीक्षण कराने, न्यायिक प्रक्रिया के तहत बयान दर्ज कराने और नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। सत्यता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।