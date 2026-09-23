Kannauj News: मायके जा रही महिला की मौत, देवर घायल

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थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम थानपुर निवासी साधना (30) की दादी कटोरी देवी का निधन मंगलवार को हो गया था। बुधवार सुबह वह दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जिला फर्रुखाबाद के थाना मेरापुर के नदौरा गांव निवासी देवर अभिषेक (25) के साथ बाइक से मायके जा रही थी। ग्राम टिलियन स्थित काली नदी पुल के पास सामने से आ रही चारा लदी बाइक की टक्कर से देवर भाभी सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की सूचना पर विशुनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सौ शैया अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने साधना को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिषेक को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का सायासाधना के पति हरिओम यादव ट्रक चालक हैं। साधना अपने पीछे दो बेटे सुंदरम और सत्यम तथा एक बेटी मीनाक्षी को छोड़ गई हैं। एक तरफ परिवार में दादी के निधन का मातम पसरा था, वहीं साधना की मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।