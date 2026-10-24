Kannauj News: बुखार से किसान की मौत, 20 बीमार

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गांव निवासी तुलाराम वर्मा (50) खेतीबाड़ी करते थे। बड़े पुत्र अजय ने बताया कि पांच दिन पहले पिता को बुखार आया था। पड़ोसी गांव के झोलाछाप से इलाज कराते रहे। आराम न मिलने पर शुक्रवार सुबह तिर्वा लेकर गए। वहां डाॅक्टर ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कानपुर में नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डाॅक्टरों ने जांच में प्लेटलेट्स कम बताई। इलाज के दौरान शाम चार बजे पिता ने दम तोड़ दिया।परिवार में मां भगवती के अलावा भाई रामलडैते और तीन बहने हैं। गांव के संतोष और मुकेश ने बताया कि अशोक कुमार (50), पत्नी मिथलेश (48), देवेंद्र (47), हिमांशु (18), मोती लाल (45), कंचन (20), श्रीकृष्ण (55) समेत 20 लोग बुखार से पीड़ित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जलभराव और गंदगी फैली है। शिकायत के बाद पंचायत प्रशासन ने साफ-सफाई और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नहीं कराया है। सीएचसी प्रभारी डॉ. कुमारिल मैत्रेय ने बताया कि रविवार को अमोलर पीएचसी की स्वास्थ्य टीम भेज कर मरीजों का चेकअप कर दवा वितरण की जाएंगी। एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जाएगा।