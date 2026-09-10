Kannauj News: कलक्ट्रेट पहुंचे परिजन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

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खड़िनी। विकास खंड हसेरन के ग्राम राजपुर में पंचायत सहायक की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगाई। सीओ छिबरामऊ ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और शीघ्र ही निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम राजपुर निवासी पंचायत सहायक बीपी सिंह कठेरिया का शव सोमवार रात पंचायत भवन के मीटिंग हॉल में पंखे में रस्सी के सहारे फंदे पर लटका मिला था। सीओ सुरेश कुमार मलिक ने परिजनों को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।