Kannauj News: जिला कृषि अधिकारी ने चार दुकानों के लाइसेंस किए निलंबित

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टीम के पहुंचने की भनक लगते ही खाद व बीज विक्रेताओं ने दुकान बंद कर भागना शुरू कर दिया। टीम ने सकरावा बाजार में आठ दुकानों का निरीक्षण किया, जिनमें से चार दुकानें बंद मिली। पूछताछ में पता चला कि विभाग के आने की सूचना पर संचालक शटर गिराकर चले गए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बंद कर भागने वाले सकरावा स्थित लक्ष्मी खाद एवं बीज भंडार, मोहित खाद भंडार, दयाल फर्टिलाइजर व रूपेश खाद भंडार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इन दुकानदारों को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।टीम ने सकरावा स्थित रुद्र ट्रेडर्स व बांकेबिहारी बीज की दुकान से गेहूं और सरसों के बीज के नमूने लिए। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ बीज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसानों को नकली और अमानक बीज न मिले, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रमाणित बीज ही बेचें, बिल अनिवार्य रूप से दें और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखें। बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचने वालों पर कार्रवाई होगी।