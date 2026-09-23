Kannauj News: स्वास्थ्य विभाग की टीम न आने से नाराजगी

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ग्रामीणों के अनुसार बुखार से पीड़ित लोगों में ऊषा (50), मनोज (45), विवेक (35), फूल सिंह (80), यश (5), छविनाथ (52), राधेश्याम (60), भड़के (40), अजय (25), सौरभ (18), रीता (45), खुशबू (25), सहजल (5), बृजेश (40), सोनी (35) और बबलू (28) समेत 60 से अधिक लोग बीमार हैं। इसके अलावा कई अन्य ग्रामीण भी बुखार, बदन दर्द और कमजोरी से परेशान हैं। वहीं बहसुइया गांव निवासी बसंती (30),उनका दो माह का बेटा व यश (5) की हालत गंभीर होने पर बुधवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बाद गांवों में जगह-जगह पानी भरा हुआ है। जलनिकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। नालियों की सफाई न होने से कूड़े के ढेर लगे हैं। गंदगी और ठहरे पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ।ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविर लगाने और जलभराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कराए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो बीमारी का प्रकोप और बढ़ सकता है।तीसरे दिन भी चौराचांदपुर पहुंची स्वास्थ्य टीममानीमऊ। चौरा चांदपुर गांव में डेंगू और वायरल के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की निगरानी जारी है। बुधवार को तीसरे दिन स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर मरीजों की जांच कर दवा दी। डॉ. हरिकृष्ण ने बताया कि बुधवार को 15 मरीजों की जांच की गई, जबकि आठ मरीजों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। लगातार कैंप से ग्रामीणों को राहत मिली है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सफाई के साथ मच्छर नियंत्रण पर भी जोर दिया।वर्जनबुखार प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य टीम भेजने के निर्देश सभी सीएचसी प्रभारियों को दिए गए हैं। यदि कहीं लापरवाही की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।-डॉ. विकास चंद्रा, सीएमओ