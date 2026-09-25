Kannauj News: एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी कृषि सुविधाएं

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इस योजना के तहत प्रत्येक किसान कल्याण केंद्र के निर्माण पर लगभग 1.21 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रशासन ने इसके लिए उमर्दा ब्लॉक के तिर्वा, हसेरन, तालग्राम और जलालाबाद में जगह चिह्नित कर काम तय कर दिया है। वर्तमान में तिर्वा और तालग्राम में किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर किसानों को समर्पित कर दिया जाएगा।उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि किसान कल्याण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज और उर्वरक की उपलब्धता होगी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण भी उपलब्ध होंगे। केंद्र पर मौजूद कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिट्टी जांच व फसल सुरक्षा संबंधी सलाह देंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण एक ही स्थान पर मिलेगा।जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता जिले के हर ब्लॉक में इस केंद्र के बनने से किसानों के समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही जिले में कृषि उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।