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Kannauj News: एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी कृषि सुविधाएं

Fri, 25 Sep 2026 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:04 AM IST
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All agricultural facilities will be available under one roof.
कन्नौज। जिले के अन्नदाताओं के लिए बेहद राहत भरी और खुशखबरी है। अब किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र और आधुनिक सलाह के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक आधुनिक किसान कल्याण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
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इस योजना के तहत प्रत्येक किसान कल्याण केंद्र के निर्माण पर लगभग 1.21 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रशासन ने इसके लिए उमर्दा ब्लॉक के तिर्वा, हसेरन, तालग्राम और जलालाबाद में जगह चिह्नित कर काम तय कर दिया है। वर्तमान में तिर्वा और तालग्राम में किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर किसानों को समर्पित कर दिया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि किसान कल्याण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज और उर्वरक की उपलब्धता होगी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण भी उपलब्ध होंगे। केंद्र पर मौजूद कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिट्टी जांच व फसल सुरक्षा संबंधी सलाह देंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण एक ही स्थान पर मिलेगा।
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जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता जिले के हर ब्लॉक में इस केंद्र के बनने से किसानों के समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही जिले में कृषि उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
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