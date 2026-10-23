Kannauj News: स्वच्छता व ट्रेनों का समय से संचालन की मांग

विज्ञापन

यात्रियों का कहना था कि प्लेटफार्म पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बैठने के लिए बेंच कम हैं और साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं होती। कई यात्रियों ने ट्रेनों के लेट होने की समस्या भी बताई। जनसंवाद कार्यक्रम में स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार अवस्थी और इज्जतनगर मंडल से आए सीनियर डीईई लोको दीपक कुमार चौहान ने यात्रियों से बातचीत की। अधिकारियों ने सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया और उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुना।स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और स्टेशन परिसर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है। जनसंवाद जैसे कार्यक्रमों से यात्रियों की समस्याओं को सीधे सुनने और समझने का मौका मिलता है, जिससे उनकी जरूरतों के अनुसार सुधार किया जा सके। सीनियर डीईई लोको दीपक कुमार चौहान ने कहा कि इज्जतनगर मंडल यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। यात्रियों से मिले सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर विचार कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, ताकि यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर वाणिज्य अधीक्षक योगेंद्र कुमार, बुकिंग क्लर्क कृष्ण कुमार, स्टेशन मास्टर मोहम्मद फैजान, टीसीएम राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।