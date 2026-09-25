Kannauj News: बहसुइया में लगाया शिविर, 44 मरीजों की जांच

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क्षेत्र में बढ़ते वायरल के मामलों की अनदेखी पर अमर उजाला ने 24 सितंबर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य टीम ने गांव में कैंप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तीन साल से नियमित रूप से दवा का छिड़काव नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि डेंगू और बुखार के मामले सामने आने के बाद गांव में विशेष सफाई अभियान चलाने, नालियों की सफाई कराने और जलभराव वाले स्थानों पर मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने की आवश्यकता है। विज्ञापन

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से डेंगू और वायरल बुखार की स्थिति को देखते हुए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने तथा संबंधित विभागों से सफाई और दवा छिड़काव की व्यवस्था कराने की मांग की है। डॉ. अमृत सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित इलाज किया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ते वायरल के मामलों की अनदेखी पर अमर उजाला ने 24 सितंबर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य टीम ने गांव में कैंप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तीन साल से नियमित रूप से दवा का छिड़काव नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि डेंगू और बुखार के मामले सामने आने के बाद गांव में विशेष सफाई अभियान चलाने, नालियों की सफाई कराने और जलभराव वाले स्थानों पर मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने की आवश्यकता है।ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से डेंगू और वायरल बुखार की स्थिति को देखते हुए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने तथा संबंधित विभागों से सफाई और दवा छिड़काव की व्यवस्था कराने की मांग की है। डॉ. अमृत सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित इलाज किया जाएगा।

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ठठिया। उमर्दा ब्लॉक क्षेत्र के बहसुइया, खुमानपुरवा और समरपुरवा गांव में डेंगू व बुखार के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य कैंप लगाया। डॉ. अमृत सिंह के नेतृत्व में बहसुइया गांव पहुंची टीम ने शिविर लगाकर 44 मरीजों की जांच की। ग्रामीणों को दवा और चिकित्सकीय सलाह दी गई, इससे काफी राहत मिली। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने गांव की सफाई व्यवस्था और मच्छररोधी दवा के छिड़काव न होने पर नाराजगी जताई।