Kannauj News: घरेलू गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के लिए बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

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जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिले में 3,62,316 एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें से 88.9 प्रतिशत लगभग 3,22,342 उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। शेष 40 हजार उपभोक्ताओं ने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना प्रमाणीकरण करा लें।उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपभोक्ता एलपीजी डिलीवरी कर्मचारी से रीफिल प्राप्त करते समय ओएमसी मोबाइल ऐप के जरिए ऑन-द-स्पॉट प्रमाणीकरण करा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम पर जाकर कराएं या अपने संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे खुद मोबाइल ऐप से ई-केवाईसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, जो प्रमाणीकरण होने पर शुरू होगी।