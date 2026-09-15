फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   24 roads to be constructed under the inter-connectivity scheme; proposal worth 28 crore.

Kannauj News: इंटर कनेक्टिविटी योजना से बनेंगी 24 सड़कें, 28 करोड़ का प्रस्ताव

Tue, 15 Sep 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
24 roads to be constructed under the inter-connectivity scheme; proposal worth 28 crore.
कन्नौज। बरसात में खस्ताहाल हुईं सड़कों के दिन अब बहुरने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग ने इंटर कनेक्टिविटी योजना से 24 सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिनके लिए 28 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने सभी खस्ताहाल सड़कों को गड्ढामुक्त करने और नवीनीकरण करने के आदेश जारी किए हैं। इसी के तहत जिले प्रांतीय खंड, निर्माण खंड व निर्माण खंड एक डिवीजन ने सर्वे कर ऐसी सड़कों को चिह्नित किया, जो बरसात में पूरी तरह जर्जर हो चुकीं हैं। प्रांतीय खंड के अंतर्गत पाल नगर नवोदय विद्यालय मार्ग, मुंशीपुरवा से बारहपुल, दरियापुर पट्टी से खेल मैदान होते हुए श्मशान घाट तक जाने वाली रोड, डेगनपुरवा से बिचपुरिया मार्ग का निर्माण, सढि़यापुर बांगर से अकौड़नपुरवा होते हुए कटरी फिरोजपुर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा।
विज्ञापन

इसी तरह फगुहा भट्टा से ब्राह्मणनपुरवा होते हुए संपर्क मार्ग, जीटी रोड से तिलपई मूसरी देवीपुरवा रोड, छिबरामऊ में कैरदा जगदीशपुर मार्ग से भौराजपुर जाने वाली रोड और बेहटा खास से मेदेपुर जाने वाली सड़क का भी नवनिर्माण किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्माण खंड के अंतर्गत असालताबाद बनखंडेश्वर मंदिर से सेमलपुर संपर्क मार्ग, नौली के मध्य खजुरियन नगला से महोई तक संपर्क मार्ग, वीरहार बंबा से बिजली पावर हाउस तक रोड, सकतपुर रामपुर रोड, बलनपुर इंदरगढ़ से डबहा संपर्क मार्ग, तिर्वा सुजान सराय से डम्मरपुर संपर्क मार्ग और फतेहपुर से रतनापुर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा।

वर्जन
गांवों को जाने वाले सभी संपर्क मार्गों को मुख्य जिला मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसीलिए योजना का नाम इंटर कनेक्टिविटी रखा गया गया है। जिले में इस योजना के तहत 40.57 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। जिनके निर्माण में 2804.66 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। - दीपेश अस्थाना, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed