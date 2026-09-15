Kannauj News: इंटर कनेक्टिविटी योजना से बनेंगी 24 सड़कें, 28 करोड़ का प्रस्ताव

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प्रदेश सरकार ने सभी खस्ताहाल सड़कों को गड्ढामुक्त करने और नवीनीकरण करने के आदेश जारी किए हैं। इसी के तहत जिले प्रांतीय खंड, निर्माण खंड व निर्माण खंड एक डिवीजन ने सर्वे कर ऐसी सड़कों को चिह्नित किया, जो बरसात में पूरी तरह जर्जर हो चुकीं हैं। प्रांतीय खंड के अंतर्गत पाल नगर नवोदय विद्यालय मार्ग, मुंशीपुरवा से बारहपुल, दरियापुर पट्टी से खेल मैदान होते हुए श्मशान घाट तक जाने वाली रोड, डेगनपुरवा से बिचपुरिया मार्ग का निर्माण, सढि़यापुर बांगर से अकौड़नपुरवा होते हुए कटरी फिरोजपुर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा।इसी तरह फगुहा भट्टा से ब्राह्मणनपुरवा होते हुए संपर्क मार्ग, जीटी रोड से तिलपई मूसरी देवीपुरवा रोड, छिबरामऊ में कैरदा जगदीशपुर मार्ग से भौराजपुर जाने वाली रोड और बेहटा खास से मेदेपुर जाने वाली सड़क का भी नवनिर्माण किया जाएगा।निर्माण खंड के अंतर्गत असालताबाद बनखंडेश्वर मंदिर से सेमलपुर संपर्क मार्ग, नौली के मध्य खजुरियन नगला से महोई तक संपर्क मार्ग, वीरहार बंबा से बिजली पावर हाउस तक रोड, सकतपुर रामपुर रोड, बलनपुर इंदरगढ़ से डबहा संपर्क मार्ग, तिर्वा सुजान सराय से डम्मरपुर संपर्क मार्ग और फतेहपुर से रतनापुर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा।वर्जनगांवों को जाने वाले सभी संपर्क मार्गों को मुख्य जिला मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसीलिए योजना का नाम इंटर कनेक्टिविटी रखा गया गया है। जिले में इस योजना के तहत 40.57 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। जिनके निर्माण में 2804.66 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। - दीपेश अस्थाना, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी