Kannauj News: घरों में दौड़ा 11 हजार वोल्ट का करंट, लाखों के उपकरण फुंके, युवक झुलसा

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सुबह 11 बजे किसी तरह फाल्ट होने से से हाई वोल्टेज लाइन का करंट घरों में बिछी लाइनों में दौडने लगा। तेज धमाकों के बाद एक के बाद एक उपकरण फुंकने शुरू हो गए। ग्रामीणों की माने तो घरों में चल रहे पंखे, बल्ब, स्टेबलाइजर, सबमर्सिबल, टीवी, फ्रिज आदि उपकरण फुंकने से खराब हो गए। गांव निवासी बृजकिशोर तिवारी के बेटे आशीष तिवारी ने उपकरणों को फुंकने से बचाने के लिए स्विच ऑफ किए, जिससे वह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया।आरोप है कि ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई समेत अन्य कर्मियों के फोन से संपर्क किया पर मोबाइल नहीं उठे, जबकि जेई का मोबाइल स्विच ऑफ बताता रहा। गांव के विनोद कुमार मिश्रा, राजकिशोर तिवारी, नीलू मिश्रा, आशीष तिवारी, अमित तिवारी, विमल दुबे, अजीत सागर आदि ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से घटना की जांच, क्षतिग्रस्त उपकरणों का सर्वे और नुकसान का आंकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में जेई वीर बहादुर ने बताया कि ऐसा कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है और न ही किसी ग्रामीण ने इसकी शिकायत की है।