Jhansi News: 26 घंटे बाद मिला युवक का शव
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मऊरानीपुर। लहचूरा थाना इलाके के ग्राम गढ़वा में बृहस्पतिवार को चेकडैम पर मछली पकड़ने गया युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। उसका शव 26 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद हुआ। हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
ग्राम गढ़वा निवासी दीपक आर्य (19) बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे खेत के पास बने चेकडैम पर मछली पकड़ने गया था। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही लहचूरा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।
खबर मिलते ही उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती, तहसीलदार ललित कुमार पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल व ग्राम प्रधान अनिल पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से चेकडैम व आसपास के जलभराव क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पता नहीं चल सका था। शुक्रवार की शाम तकरीबन पांच बजे उसका शव बरामद हुआ।
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मऊरानीपुर। लहचूरा थाना इलाके के ग्राम गढ़वा में बृहस्पतिवार को चेकडैम पर मछली पकड़ने गया युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। उसका शव 26 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद हुआ। हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
ग्राम गढ़वा निवासी दीपक आर्य (19) बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे खेत के पास बने चेकडैम पर मछली पकड़ने गया था। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही लहचूरा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।
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खबर मिलते ही उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती, तहसीलदार ललित कुमार पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल व ग्राम प्रधान अनिल पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से चेकडैम व आसपास के जलभराव क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पता नहीं चल सका था। शुक्रवार की शाम तकरीबन पांच बजे उसका शव बरामद हुआ।
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