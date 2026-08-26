घातक साबित हुई सेल्फी: सुकुवां-ढुकुवां बांध में फोटो लेते समय बेतवा में बहा युवक, मदद करने के बजाय भागे दोस्त

मानसून खतरे से खाली नहीं डैम, अपनों को गवां चुके कई परिवार

मानसून में बांधों की खूबसूरती लोगों को भले अपनी ओर खींचती हो, लेकिन यहां बरती जाने वाली जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित होती है। हर मानसूनी सीजन में कई परिवार के लोग इस वजह से अपनों को गवां बैठते हैं। पिछले तीन साल के दौरान हुए हादसों के रिकॉर्ड के मुताबिक पिकनिक मनाने, नहाने, सेल्फी लेने और रील बनाने के दौरान कई लोग डैम के गहरे पानी में समा चुके। सबसे अधिक घटनाएं पारीछा, डोंगरी बांध एवं सुकुवां ढुकुवां बांध में सामने आई है।