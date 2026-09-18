Jhansi News: करंट लगने से झुलसा युवक
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:29 AM IST
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मोंठ। पूंछ थाना क्षेत्र के बरौदा गांव में बृहस्पतिवार को बिजली का तार जोड़ते समय एक युवक करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोंठ लेकर पहुंचे। बरौदा निवासी वीरपाल सिंह (35) पुत्र अयोध्या प्रसाद घर पर बिजली का तार जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन आनन-फानन में उसे सीएचसी मोंठ लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक डॉ. जिया जफर ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे बेहतर उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संवाद
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