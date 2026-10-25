यूपी: झांसी के गुरसराय में युवक ने पिता की पिस्टल से खुद को उड़ाया, माता-पिता का इकलौता बेटा था मृतक

यूपी के झांसी जिले के थाना गुरसराय इलाके के ग्राम सिंगार में मुन्नालाल पटेल के पुत्र लव पटेल (19) ने रविवार की सुबह पिता की लइसेंसी कनपटी से सटाकर फायर झोंक दिया। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। लव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजन आनन-फानन उसे गुरसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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