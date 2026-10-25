Jhansi News: सहकारी समिति चुनाव के मतदान तिथि में बदलाव की मांंग

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जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी के सदस्यों और रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन, आपत्तियां दर्ज करने, नामांकन और चुनाव चिह्न आवंटन समेत विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कार्यक्रम के अनुसार, मतदान की जरूरत पड़ने पर चार नवंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना और परिणाम की घोषणा भी इसी दिन निर्धारित है।शिक्षकों ने तीन नवंबर को प्रस्तावित टीईटी परीक्षा की वजह से चुनाव की तिथि में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी लगने या अन्य जिम्मेदारियां मिलने की स्थिति में परीक्षा की तैयारी और उसमें शामिल होने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम और परीक्षा की तिथि के बीच संभावित टकराव को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। इस मौके पर रसकेंद्र गौतम, संजीव त्रिपाठी, संजीव बुधौलिया, राकेश खुरेले आदि मौजूद रहे।