फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Young man commits suicide by hanging in Mauranipur

झांसी: खेत पर बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर युवक ने दी जान, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस

Fri, 16 Oct 2026 11:46 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 16 Oct 2026 11:46 AM IST
सार

धमनापायक निवासी नंदकिशोर पटेल 42 वर्ष शुक्रवार सुबह लगभग 6 बजे अपनी बाइक से खेतों की तरफ गया था। उसने अपनी बाइक बृजलाल साहू के खेत के पास खड़ी की और इसके बाद खेत में लगे बबूल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर झूल गया।

विज्ञापन
Young man commits suicide by hanging in Mauranipur
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मऊरानीपुर के लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धमनापायक में शुक्रवार की सुबह 42 वर्षीय युवक ने खेत पर जाकर बबूल के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, ग्राम प्रधान और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमनापायक निवासी नंदकिशोर पटेल 42 वर्ष शुक्रवार सुबह लगभग 6 बजे अपनी बाइक से खेतों की तरफ गया था। उसने अपनी बाइक बृजलाल साहू के खेत के पास खड़ी की और इसके बाद खेत में लगे बबूल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर झूल गया। सुबह के समय गांव के ही घनेंद्र पटेल अपने खेत पर चल रही मोटर को देखने के लिए जा रहा था। इसी दौरान जब उसकी नजर बबूल के पेड़ पर पड़ी, तो उसने नंदकिशोर को फंदे पर झूलते हुए देखा। यह डरावना मंजर देख होश उड़ गए और तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस और परिजनों को दी।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही लहचूरा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा, ग्राम प्रधान कृपेंद्र पटेल, तहसीलदार ललित कुमार पांडे तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। लहचूरा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया था। मृतक की जेब से एक पेज मिला है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। वह पेज फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए है, और पुलिस उसकी लिखावट व तथ्यों की गहराई से जांच कर रही है। ताकि मौत के असल कारणों का पता चल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नंदकिशोर दो भाइयों में बड़ा था। उसके परिवार में एक 21 वर्षीय पुत्री प्रिंसी और 18 वर्षीय पुत्र राज हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद से पत्नी और बच्चों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि मृतक के पास एक एलएनटी मशीन थी, जिसे उसने इसी साल जनवरी माह में खरीदा था। वर्तमान में वह मशीन महोबा जिले की एक खदान में पत्थर निकालने के कार्य में लगी हुई थी। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed