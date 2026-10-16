फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Woman dies in accident; husband and daughter injured

Jhansi News: हादसे में महिला की मौत, पति और बेटी घायल

Fri, 16 Oct 2026 02:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Woman dies in accident; husband and daughter injured
दतिया। पंडोखर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें 27 वर्षीय महिला साधना राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति राजकुमार राजपूत और बेटी मामूली रूप से घायल हो गए। यह हादसा बाइक के अचानक गाय से टकराने के कारण हुआ। खानपुरा निवासी राजकुमार अपनी पत्नी साधना और बेटी के साथ ससुराल मोंठ से गांव लौट रहे थे। बुधवार रात करीब 9 बजे पंडोखर के पास उनकी बाइक के सामने गाय आ गई। टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। सूचना पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को भांडेर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने साधना राजपूत को मृत घोषित कर दिया, वहीं राजकुमार और बेटी को मामूली चोटें आईं। पंडोखर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed