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Jhansi News: घर के अंदर मृत मिलीं महिला अधिवक्ता, अंदर से बंद था दरवाजा

Thu, 15 Oct 2026 02:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:32 AM IST
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Female lawyer found dead inside her home; door was locked from the inside.
झांसी। नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा में बुधवार को महिला अधिवक्ता मुवीन खान (64) का शव घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। बताया गया कि उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कहकर पति को फोन किया था। पति बरुआसागर से झांसी पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद परिजन पड़ोसी के घर की छत के रास्ते अंदर पहुंचे, जहां मुवीन खान मृत मिलीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मुवीन मेडिकल कॉलेज के पीछे गुमनावारा में रहती थीं। परिजनों के मुताबिक वह घर में अकेली रहती थीं। उनके पति बरुआसागर से आते-जाते रहते थे। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक प्रथमदृष्टया बीमारी के कारण मौत की आशंका है। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो सकेगी। ब्यूरो
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