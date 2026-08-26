फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Woman consumes poison at SP office

Jhansi News: एसपी कार्यालय पर महिला ने पीया जहर

Wed, 26 Aug 2026 01:29 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Woman consumes poison at SP office
दतिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को एक महिला ने जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला की पहचान भांडेर निवासी पूनम के रूप में हुई है। वह अपने बेटे के साथ शिकायत लेकर वहां पहुंची थी। महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले मोनू जाटव से हुई थी। आरोप है कि करीब दो महीने पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया। जेठ ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। भांडेर थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अपनी पहली शिकायत पर न्याय न मिलने के कारण वह दोबारा जनसुनवाई में पहुंची थी, जहां निराशा और तनाव के चलते उसने यह कदम उठा लिया। पुलिसकर्मियों ने पुलिस वाहन से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला का इलाज जारी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed