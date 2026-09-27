Jhansi News: सेना के ट्रक से कुचलकर महिला और किशोरी की मौत
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
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झांसी/बबीना। बबीना छावनी क्षेत्र में टूंका रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार रात सेना के ट्रक की चपेट में आने से चकरपुर (निवाड़ी) निवासी अंगूरी अहिरवार (45) पत्नी मनीराम और सेजल (10) पुत्री बद्री अहिरवार की मौत हो गई। दोनों के शव काफी देर तक ट्रक में ही फंसे रहे। किसी तरह शव बाहर निकाले जा सके।
दोनों भंडारे में शामिल होने के बाद वापस लौट रही थीं। हादसे के बाद सेना ने करीब 500 मीटर इलाके को सील कर दिया। हादसे की सूचना पर बबीना पुलिस एवं वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंच गए। बबीना छावनी क्षेत्र स्थित कारसदेव ठाकुर बाबा मंदिर पर शनिवार को भंडारे का आयोजन था। निवाड़ी जिले के चकरपुर निवासी अंगूरी पड़ोस में रहने वाली सेजल के साथ भंडारे में शामिल होने गई थी। रात करीब 8:30 बजे अंगूरी और सेजल ऑटो से लौट रही थीं। ऑटो खराब होने पर दोनों पैदल रेलवे काॅसिंग तक पहुंच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसी समय टैंक से लदा सेना का ट्रक वहां पहुंचकर असंतुलित हो गया। उसने पैदल जा रहीं अंगूरी और सेजल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे से वहां चीख पुकार मच गई। सेना ने आसपास करीब 500 मीटर रास्ता आम लोगों के लिए बंद करा दिया। एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक घटना की छानबीन कराई जा रही है।
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दोनों भंडारे में शामिल होने के बाद वापस लौट रही थीं। हादसे के बाद सेना ने करीब 500 मीटर इलाके को सील कर दिया। हादसे की सूचना पर बबीना पुलिस एवं वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंच गए। बबीना छावनी क्षेत्र स्थित कारसदेव ठाकुर बाबा मंदिर पर शनिवार को भंडारे का आयोजन था। निवाड़ी जिले के चकरपुर निवासी अंगूरी पड़ोस में रहने वाली सेजल के साथ भंडारे में शामिल होने गई थी। रात करीब 8:30 बजे अंगूरी और सेजल ऑटो से लौट रही थीं। ऑटो खराब होने पर दोनों पैदल रेलवे काॅसिंग तक पहुंच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसी समय टैंक से लदा सेना का ट्रक वहां पहुंचकर असंतुलित हो गया। उसने पैदल जा रहीं अंगूरी और सेजल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे से वहां चीख पुकार मच गई। सेना ने आसपास करीब 500 मीटर रास्ता आम लोगों के लिए बंद करा दिया। एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक घटना की छानबीन कराई जा रही है।
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