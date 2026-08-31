Jhansi News: फिर करवट लेगा मौसम, आंधी-बारिश के आसार

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अभी बुंदेलखंड से मानसून राजस्थान की ओर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में रविवार को भी झांसी में बारिश नहीं हुई। कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि दिन का तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है। उन्होंने बताया कि सोमवार से लेकर आगामी दिनों में आंधी-बारिश के आसार हैं। वहीं, तीन सितंबर को भारी बारिश हो सकती है।फिर बढ़ी किसानों की चिंतामौसम विभाग ने दोबारा से बारिश के आसार जताए हैं। इससे किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। लगातार बारिश के बाद से मूंग और तिल की फसल को नुकसान पहुंचा है। दोबारा फिर से मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। इससे किसानों की चिंता दोबारा से बढ़ गई है। डीडी कृषि बुद्धदेव द्विवेदी ने बताया कि किसान खेतों में जलभराव न होने दें बरसात होने पर जलनिकासी का प्रबंध करें, जिससे फसल को नुकसान न पहुंचे। ब्यूरो/संवाद