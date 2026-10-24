Jhansi News: मोंठ में धीमा रहा मतदान, 49.43 प्रतिशत ने डाले वोट

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सपा नेता दीपनारायण सिंह ने मतदान के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। मतदान के आंकड़ों के अनुसार, बूथ संख्या 277 ए पर 903 में से 451 वोट पड़े। वहीं, बूथ संख्या 277 पर 952 में से 466 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। एसडीएम मनीषा धारवे, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार शर्मा और कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित पुलिस बल मतदान केंद्र पर मौजूद था।