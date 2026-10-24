Jhansi News: मुख्य घनी बस्ती में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना

विज्ञापन

बंगरा। मुख्य घनी बस्ती में एक सूने घर में चोरी हो गई। चोरों ने 22 अक्तूबर की रात लगभग 2:30 बजे कीमती सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। पीड़ित सीतेश पुत्र दौलत राम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। उनके घर से कान के सोने के फूल, चांदी की पायल और मंगलसूत्र के मोती चोरी हुए। पीड़ित के परिजन दिल्ली-गुड़गांव में काम करते हैं, इसलिए घर सूना था। सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पीआरबी 112, थाना उल्दन पुलिस, फोरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरा की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि चोर जल्द ही उनकी गिरफ्त में होंगे।