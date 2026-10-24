Jhansi News: ओवरलोड रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा, जुर्माना

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दतिया। दिवाली पर्व से पहले दतिया के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इससे प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या बढ़ गई है। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को यातायात थाना प्रभारी हिमांशु तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने एक ओवरलोड रेत ट्रैक्टर पकड़ा। यह ट्रैक्टर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित कर रहा था। पुलिस ने वाहन जब्त कर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की।