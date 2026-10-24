Jhansi News: धीमी रही मतदान की रफ्तार, 57.3 प्रतिशत हुआ मतदान

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चुनाव मैदान में उतरे 13 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। मतदान की गति धीमी रहने के कारण कुल मतदान प्रतिशत लगभग 57 फीसदी रहा। विकास खंड गुरसराय में कुल 482 मतों में से 276 मतदाताओं ने शाम 4:30 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे मतदान प्रतिशत करीब 57.3 फीसदी रहा। गुरसराय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार द्विवेदी और कस्बा इंचार्ज योगेंद्र कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। उन्होंने मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। पहली बार मतदान करने वाले कई युवाओं के लिए यह एक नया अनुभव रहा। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।

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गुरसराय। विकास खंड गुरसराय में स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली।