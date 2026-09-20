फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Video of bribe demand in name of government housing scheme in Jhansi Bangra development block goes viral

सरकारी आवास में कमीशन का खेल?: झांसी में ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल, लेखपाल से लेकर ब्लॉक तक का जिक्र

Sun, 20 Sep 2026 02:05 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 PM IST
सार

झांसी के बंगरा ब्लॉक के ग्राम पठा खरका में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान पर रिश्वत मांगने के आरोप हैं। प्रशासन ने वीडियो की जांच कराने और आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

विज्ञापन
Video of bribe demand in name of government housing scheme in Jhansi Bangra development block goes viral
सरकारी आवास में कमीशन का खेल - फोटो : सोशल मीडिया/ अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झांसी के विकासखंड बंगरा में सरकारी आवास योजना के नाम पर रिश्वत मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बंगरा ब्लॉक के ग्राम पठा खरका का बताया जा रहा है। वीडियो में ग्राम प्रधान जगदीश कुशवाहा एक ग्रामीण से आवास दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये की मांग करते नजर आ रहे हैं।

विज्ञापन




इतना ही नहीं, वीडियो में कथित तौर पर प्रधान नीचे से ऊपर तक के सिस्टम में अलग-अलग स्तर पर पैसा दिए जाने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
विज्ञापन


झांसी के बंगरा ब्लॉक के ग्राम पठा खरका से सामने आए इस वायरल वीडियो ने सरकारी आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान जगदीश कुशवाहा एक ग्रामीण से आवास के नाम पर 15 हजार रुपये की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर लेखपाल के लिए 2 हजार, सचिव के लिए 3 हजार, वीडीओ के लिए 5 हजार, ब्लॉक स्तर पर 2 हजार और झांसी में 3 हजार रुपये देने की बात कही जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन




वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब प्रशासनिक जांच की बात कही जा रही है। मामले में खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। वीडियो की जांच-पड़ताल कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed