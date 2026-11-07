झांसी में छिपा था उत्तराखंड की मंत्री का पति: 19 दिन पहले खारिज हुई थी अग्रिम जमानत, देहरादून ले गई एसआईटी

पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप

रेखा आर्य ने 15 अक्तूबर को देहरादून के कैंट थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने उत्पीड़न, मारपीट, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, धमकी देने और जान से मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पति ने उनके हस्ताक्षर और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उन्हें कंपनियों के निदेशक पद से हटाने की कोशिश की। मामले में गिरधारी लाल साहू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। देहरादून की विशेष अदालत ने 18 अक्तूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।