Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two accused sentenced to two years each for attacking a farmer with an axe

Jhansi News: किसान पर कुल्हाड़ी से हमला करने पर दो अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा

Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Two accused sentenced to two years each for attacking a farmer with an axe
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी गांव में खेत की मेढ़ के विवाद में अनुसूचित जाति के किसान के साथ मारपीट कर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने दोषियों रामप्रकाश कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


अभियोजन के अनुसार, 30 नवंबर, 2013 को सिमथरी गांव में खेत की मेढ़ को लेकर किसान फोदली और उसके बेटे रमाकांत से विवाद हो गया था। इस दौरान आरोपियों ने किसानों फोदली के साथ मारपीट की और कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने सहायक लोक अभियोजकों द्वारा दिए गए साक्ष्य और दलीलों के आधार पर दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed