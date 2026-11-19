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मंडी सचिव बीएल सिंह ने बताया कि मंडी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्रतिदिन करीब 50 हजार क्विंटल तक मूंगफली की आवक हो रही है। इसके बावजूद मूंगफली के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले की तुलना में किसानों को अब बेहतर भाव मिल रहा है।किसानों ने अच्छे भाव कायम रहने की जताई उम्मीदकिसान राहुल कुमार ने बताया कि पहले कम दाम मिल रहा था। अब भाव बढ़ गया है। भाव अधिक मिलने से बहुत राहत मिलेगी। वहीं, किसान दीपू ने कहा कि मूंगफली के दाम में तेजी किसानों के लिए अच्छा है। इससे उनकी मेहनत का उचित दाम मिल सकेगा। किसान राजेंद्र ने बताया कि खाद, बीज और मजदूरी पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलना राहत है। किसान शिवकुमार ने कहा कि दाम बढ़कर मिलना किसानों के लिए खुशी की बात है। उम्मीद है कि आगे भी मंडी में भाव इसी तरह बने रहेंगे।