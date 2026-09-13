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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Train News: The Jhansi-Lucknow MEMU will not run to Lucknow on September 14–15

Train News: झांसी-लखनऊ मेमू 14-15 सितंबर को नहीं जाएगी लखनऊ, कानपुर तक ही चलेगी

Sun, 13 Sep 2026 08:22 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sun, 13 Sep 2026 08:22 PM IST
सार

लखनऊ स्टेशन पर चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते झांसी-लखनऊ मेमू ट्रेन 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही जाएगी। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है।

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Train News: The Jhansi-Lucknow MEMU will not run to Lucknow on September 14–15
मेमू ट्रेन। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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लखनऊ स्टेशन पर चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य का असर रेल संचालन पर पड़ेगा। निर्माण कार्य के चलते वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ मेमू (64701/64702) ट्रेन 14 और 15 सितंबर को लखनऊ तक नहीं जाएंगी। दोनों ट्रेनों का संचालन कानपुर सेंट्रल तक ही किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर, मुंबई और प्रतापगढ़ जाने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है।
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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ (64701) 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल पर ही समाप्त होगी। इसी तरह लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (64702) इन दोनों तारीखों में लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से चलेगी। इसके अलावा मुंबई जाने वाली ट्रेन गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (12597) 15 सितंबर को बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-मानक नगर होकर चलेगी। वहीं गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस (15065) 14 और 15 सितंबर को इसी वैकल्पिक मार्ग से संचालित होगी।
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पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस (15066) भी 14 सितंबर को निर्धारित कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी मार्ग के बजाय कानपुर सेंट्रल-आलमनगर-मल्हौर-बाराबंकी होकर चलेगी। प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन (12173) का मार्ग 13 सितंबर को बदला रहेगा। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से लखनऊ और रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ जाने के बजाय कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जंक्शन-फाफामऊ-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होकर संचालित होगी।
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