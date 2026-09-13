Train News: झांसी-लखनऊ मेमू 14-15 सितंबर को नहीं जाएगी लखनऊ, कानपुर तक ही चलेगी

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ (64701) 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल पर ही समाप्त होगी। इसी तरह लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (64702) इन दोनों तारीखों में लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से चलेगी। इसके अलावा मुंबई जाने वाली ट्रेन गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (12597) 15 सितंबर को बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-मानक नगर होकर चलेगी। वहीं गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस (15065) 14 और 15 सितंबर को इसी वैकल्पिक मार्ग से संचालित होगी।पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस (15066) भी 14 सितंबर को निर्धारित कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी मार्ग के बजाय कानपुर सेंट्रल-आलमनगर-मल्हौर-बाराबंकी होकर चलेगी। प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन (12173) का मार्ग 13 सितंबर को बदला रहेगा। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से लखनऊ और रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ जाने के बजाय कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जंक्शन-फाफामऊ-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होकर संचालित होगी।