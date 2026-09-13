झांसी: तीन महीने में 1.42 लाख पर्यटकों ने किया झांसी किले का दीदार, रानी महल में भी 10 हजार से अधिक पर्यटक आए

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अवर संरक्षण सहायक रविकांत रस्तोगी ने बताया कि जून में 48,989 भारतीय एवं 13 विदेशी पर्यटक, जुलाई में 37,218 भारतीय एवं 11 विदेशी, अगस्त में 46,780 देशी व 28 विदेशी पर्यटकों ने किले का भ्रमण किया। इस माह के दस दिनों में 9,565 देशी व तीन विदेशी पर्यटकों ने किला देखा। इसी तरह एक जून से 10 सितंबर तक 10,098 भारतीय एवं नौ विदेशी पर्यटकों ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के रानी महल का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि किला व रानी महल देखने के लिए आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में और बढ़ जाती है।रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर बलिदान तक की वीरगाथा पर आधारित किले में चलने वाले लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को देखने के लिए एक जून से 10 सितंबर तक कुल 1,856 देशी व विदेशी पर्यटक आए। झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार यादव ने बताया कि किले में पहला लाइट एंड साउंड कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से रात्रि 8:15 बजे एवं दूसरा शो इसके बाद दिखाया जाता है।