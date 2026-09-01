रामराजा लोक बनने से ओरछा में बढ़ेगा पर्यटन : मोहन

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ओरछा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवाड़ी जिले के प्रवास के दौरान सोमवार को ओरछा में भगवान श्री रामराजा सरकार के दर्शन किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन रामराजा लोक सहित विभिन्न पर्यटन व ऐतिहासिक विरासत स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामराजा लोक के निर्माण से पर्यटन में भारी वृद्धि होगी।मुख्यमंत्री ने रामराजा लोक के स्थापत्य मॉडल का अवलोकन कर निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परिसर में प्रतिष्ठान संचालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जुझार सिंह महल और जहांगीर महल का भी निरीक्षण किया। आर्किटेक्ट ने उन्हें प्राचीन ‘सावन-भादो’ स्तंभों के संरक्षण व महत्व की विस्तृत जानकारी दी।इस मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हेमंत खंडेलवाल, राज्यसभा सांसद महेश केवट, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधायक निवाड़ी अनिल जैन, जिलाध्यक्ष राजेश पटेरिया समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।0000पर्यटन के हो रहे हैं कई कार्यमोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम कई कार्य कर रहा है। ओरछा का श्री रामराजा मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक संपदा का महत्वपूर्ण केंद्र है। बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन भवन व महल हमारी गौरवशाली विरासत के उदाहरण हैं। पूर्वजों ने ऐसी अद्भुत स्थापत्य कला विकसित की थी, जो गर्मी में शीतलता और सर्दी में गर्माहट देती थी। यह उस काल की उन्नत तकनीक का परिचायक है।0000धार्मिक स्थलों के विकास से बढ़ेगा रोजगारमुख्यमंत्री ने बताया कि श्री महाकाल महालोक के निर्माण से उज्जैन में पर्यटन बढ़ा है। प्रदेश में चित्रकूट, दतिया, नलखेड़ा, मंदसौर सहित अन्य धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। ओरछा में भव्य रामराजा लोक का निर्माण देश-दुनिया के श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक अवसरों का सृजन होगा। विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार में पारंपरिक सामग्री व शैली का उपयोग हो रहा है।