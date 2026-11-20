Jhansi News: यातायात नियमों के पालन का लिया संकल्प
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
सकरार। कस्बा के श्री दूधनाथ सर्वोदय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। महाविद्यालय प्रबंधक प्रोफेसर रामचंद्र पटेल और प्राचार्य अशोक यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर शिक्षक दिलीप चंद, परशुराम अहिरवार, दिनेश भारती, दिनेश सोनी, धर्मेश कुमार, राजकुमार आर्य, रिमझिम राजपूत, विजया तिवारी, नीरज त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन