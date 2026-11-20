विज्ञापन





वहीं, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती लॉर्ड कृष्णा स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक प्रदीप चौरसिया ने किया। कक्षा सात की छात्रा विधि राय ने महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। कक्षा आठ की छात्राओं दृष्टि खरया व अनन्या ने रानी के संघर्ष व देशभक्ति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रिंसिपल श्रृंखला चौरसिया आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

उधर, सांसद कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि जयशंकर देवरिया ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। इस मौके पर राजेंद्र राहुल, दिनेश गौतम, रानू तिवारी, जितेंद्र साहू आदि मौजूद रहे। वहीं, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती लॉर्ड कृष्णा स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक प्रदीप चौरसिया ने किया। कक्षा सात की छात्रा विधि राय ने महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। कक्षा आठ की छात्राओं दृष्टि खरया व अनन्या ने रानी के संघर्ष व देशभक्ति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रिंसिपल श्रृंखला चौरसिया आदि मौजूद रहे।उधर, सांसद कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि जयशंकर देवरिया ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। इस मौके पर राजेंद्र राहुल, दिनेश गौतम, रानू तिवारी, जितेंद्र साहू आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

मऊरानीपुर। लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर पूर्व पालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र आर्य ने माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ तलवार और घोड़े की नहीं, बल्कि उन औरतों के जज्बे की है जो अपने अधिकारों की रक्षा, भारत के गौरव और स्वाभिमान को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ गई। इस मौके पर अखिलेश नायक, सुनील तिवारी, राजेंद्र साहू, रामकिशोर भटनागर, हनीफ मंसूरी आदि उपस्थित रहे। वहीं, समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रघुवीर चौधरी ने रानीलक्ष्मी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विजय शर्मा, अल्ताफ सैयद, हिमांशु यादव, रोहित वर्मा, प्रांशु, हेमंत चौधरी, मनीष यादव आदि मौजूद रहे। अनुसूचित मोर्चा द्वारा लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पार्षद आकाश आर्य, राज वर्मा, वंशी श्रीवास, मनीष श्रीवास, दिलीप खटीक, सुरेश जगरिया, मुकेश श्रीवास, शिवम श्रीवास आदि मौजूद रहे।