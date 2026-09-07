Jhansi News: चोरी के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार

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बड़ागांव। बड़ागांव इलाके से पुलिस ने शनिवार रात तीन युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 मोबाइल, कटर, पेचकस और स्प्रिंग लगा तार बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम वीरू कोरी, अभिषेक कोरी एवं मानवेंद्र कोरी बताया। तीनों टहरौली के रामपुरा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सड़क के किनारे खड़े ट्रक की खिड़की तोड़कर वह अंदर घुस जाते थे। उसमें रखे सामान को चुरा लेते थे। पुलिस टीम में थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय, अरविंद कुमार, रामजी पटेल आदि शामिल रहे। संवाद