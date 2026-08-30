Jhansi News: शहजाद बांध के तीन गेट खुले, 3090 क्यूसेक पानी छोड़ा

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ललितपुर। शहजाद बांध के कैचमेट क्षेत्र में शनिवार को हुई बारिश से बांध में पानी की आवक बढ़ गई और इसके जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध का जलस्तर निर्धारित करने के लिए गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी करने के निर्देश दिए। जिसके बाद रात करीब पौने आठ बजे जलस्तर को निर्धारित करने के लिए शहजाद बांध के तीन गेटों को एक-एक फुट पर खोलकर 3090 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना शुरू किया। वहीं राजघाट बांध के नौ गेट एक-एक मीटर खोलकर 60839 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गेट खोले जाने से पूर्व निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई। नोडल/अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड भूपेश सुहेरा ने बताया कि बांध के कैचमेट क्षेत्र में बारिश होने से बांध में पानी की आवक बढ़ गई और जलस्तर निर्धारित से अधिक पहुंचने लगा। इसके लिए बांध के तीन गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू की गई। जलस्तर निर्धारित होने के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। बांध के जलस्तर की निगरानी की जा रही है।