Jhansi News: अस्पताल के एमडी के घर से लाखों की चोरी, सफाईकर्मी मां, बेटे और पिता पर मामला दर्ज

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झांसी। नवाबाद थाना क्षेत्र में चिरंजीवी अस्पताल के प्रबंध निदेशक (एमडी) डॉ. संजय त्रिपाठी के घर से लाखों रुपये की चोरी हो गई। उन्होंने अपने घर में सफाई करने वाले युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक, उसकी मां और पिता समेत तीन के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।डॉ. त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि उनके घर में करीब दो साल से ज्योति नामक महिला काम करती है। उसका बेटा दीपांशु भी करीब एक साल से उनके घर में सफाई का काम करने के लिए आता है। उनका कहना है कि उनके घर से कई दिनों से रुपये चोरी हो रहे थे। कर्मचारियों से पूछताछ करने पर भी चोरी का पता नहीं चला था।चाबी से खोला फिंगरप्रिंट लॉकबृहस्पतिवार को दीपांशु को घर से करीब एक लाख रुपये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि उसने फिंगरप्रिंट लॉक को चाबी से खोला। मुख्य लॉकर एवं अलमारी को भी चाबी से खोलकर रुपये निकाले थे। आरोपी दीपांशु ने ही बताया कि इन पैसों से उसने चार पहिया गाड़ी, तीन पहिया ऑटो समेत एक होंडा बाइक खरीदी। कुछ रकम पिता के बैंक खाते में जमा कर दी थी।डॉ. संजय त्रिपाठी की तहरीर पर दीपांशु, उसकी मां ज्योति और पिता रामनरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक, मामले की जांच कराई जा रही है।