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Jhansi News: सदर में श्रीराम वनवास लीला ने दर्शकों को भावविभोर किया

Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
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The 'Shri Ram Vanvas Leela' in Sadar left the audience deeply moved.
झांसी। सदर बाजार के श्री रामलीला मंच पर बुधवार को वृंदावन के कलाकारों ने श्रीराम वनवास की लीला प्रस्तुत की। इस मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया।
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राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते थे। रावण के अंत के लिए श्री राम का वनवास आवश्यक था। माता सरस्वती ने दासी मंथरा की बुद्धि मोहित कर दी। मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। राजा दशरथ यह सुनकर बहुत दुखी हुए। श्री राम खुशी-खुशी वन जाने को तैयार हो गए। जानकी और लक्ष्मण भी उनके साथ वन यात्रा पर चले गए। इस अवसर पर विकास खत्री, नरेंद्र कौशिक, राकेश शर्मा, अर्जुन यादव और रोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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