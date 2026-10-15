Jhansi News: सदर में श्रीराम वनवास लीला ने दर्शकों को भावविभोर किया

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राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते थे। रावण के अंत के लिए श्री राम का वनवास आवश्यक था। माता सरस्वती ने दासी मंथरा की बुद्धि मोहित कर दी। मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। राजा दशरथ यह सुनकर बहुत दुखी हुए। श्री राम खुशी-खुशी वन जाने को तैयार हो गए। जानकी और लक्ष्मण भी उनके साथ वन यात्रा पर चले गए। इस अवसर पर विकास खत्री, नरेंद्र कौशिक, राकेश शर्मा, अर्जुन यादव और रोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे।