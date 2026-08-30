Jhansi News: दूसरे दिन जारी रही तलाश, छात्र का पता नहीं चला

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एरच। डिकोली गांव में शुक्रवार को बेतवा नदी में नहाते समय 21 वर्षीय रणवीर यादव को मगरमच्छ घसीट कर ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया था। शनिवार को एसडीआरएफ टीम और स्थानीय लोगों ने दिन भर उसकी तलाश की। लेकिन, देर शाम तक रणवीर का कोई पता नहीं चल सका।रणवीर यादव स्नातक का छात्र है और कानपुर में कोचिंग कर रहा था। वह रक्षाबंधन पर अपने गांव डिकोली आया था। वह चचेरे भाई दीपक और दोस्त कल्लू, संजय, अभिषेक के साथ नदी में नहाने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहाते समय मगरमच्छ को देखकर सभी ने शोर मचाया और भागे। इसी दौरान रणवीर का पैर फिसल गया और मगरमच्छ उसे नदी में घसीट ले गया।सूचना मिलने पर एसडीएम गरौठा सुनील कुमार, सीओ पीयूष पांडेय, थाना प्रभारी निरीक्षक सुरजीत सिंह और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने युवक की तलाश शुरू की। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की। लेकिन, पता नहीं चल सका।00000परिजनों का रो-रोकर बुरा हालरणवीर के लापता होने से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पिता तकदीर यादव ने प्रशासन से नदी में मौजूद मगरमच्छ को पकड़वाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रणवीर बाहर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था। ग्रामीणों ने नदी पर सुरक्षा के ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं, विधायक जवाहरलाल राजपूत घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया।0000सभासद के पति का नहीं चला पतातीन साल पहले 2023 में नगर पंचायत एरच की सभासद कमला देवी के पति परमलाल केवट उर्फ कल्लू केवट भी इसी स्थान से बेतवा नदी में लापता हो गए थे। तमाम कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। वहीं, दो साल पहले 12 वर्षीय बच्ची भी मगरमच्छ का शिकार बनी थी।