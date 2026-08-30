Jhansi News: एसडीआरएफ ने 17 लोगों को सुरक्षित निकाला

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टोड़ी फतेहपुर। नगर में 27 अगस्त को आई भीषण आपदा के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाया। अलग-अलग स्थानों पर फंसे 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ की सूचना पर उपजिलाधिकारी टहरौली आशीष कुमार ने एसडीआरएफ टीम को नगर में भेजा। थानाध्यक्ष पवन जायसवाल ने बचाव अभियान का नेतृत्व किया। एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस और एसडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरी रात लगातार अभियान चलाया। बचाए गए लोगों में नसीम खां, वंशी कुशवाहा, बालकिशुन, मुन्ना रैकवार, रमबी, प्रकाश, चिंटू, भगवती, रामचरन, धीरेन्द्र यादव, बलवान, सुमन, धनसिंह, लालाराम, गीता, शिवम और उमा शामिल थे। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से लोगों को समय रहते राहत मिली। नगरवासियों ने इस अभियान की सराहना की और प्रशासन को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। संवाद