Jhansi News: भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण

बरुआसागर। शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरुजनों ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया।डॉ. आरपी रिछारिया महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार भटनागर ने राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिक्षक भविष्य निर्माण का शिल्पी होता है। इस अवसर पर डॉ एस के श्रीवास्तव, डॉ प्रीति निगम, डॉ कल्पना द्विवेदी, सुरेश चंद्र बबेले सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। वहीं, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त शिक्षक कल्याण परिषद झांसी ने गुरसराय में कार्यक्रम किया। अध्यक्षता बृज किशोर यादव ने की। नारायण दास जरिया मुख्य अतिथि रहे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी सम्मान समारोह हुआ। प्रबंधक संदीप जैन, उपाध्यक्ष बालचंद राय और कोषाध्यक्ष मृदुल तिवारी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य देवीदयाल त्रिपाठी ने आभार जताया। रोहित तिवारी ने संचालन किया।