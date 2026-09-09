Jhansi News: पुलिस ने गुड टच और बैड टच का अंतर बताया

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मऊरानीपुर /सिजारी बम्होरी। ऑपरेशन जागृति व मिशन शक्ति अभियान के तहत लहचूरा थाना पुलिस ने ग्राम इटायल में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। महिला आरक्षी तनुप्रिया ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बच्चों की सुरक्षा के लिए गुड टच-बैड टच के अंतर को समझाया। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस मौके पर हेड कांस्टेबल रंजीत सहित गांव की महिलाएं, बच्चे व प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। संवाद