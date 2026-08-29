फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The Municipal Council Chairperson celebrated Raksha Bandhan with female police personnel.

Jhansi News: पालिका अध्यक्ष ने महिला पुलिसकर्मियों संग मनाया रक्षाबंधन

Sat, 29 Aug 2026 01:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
The Municipal Council Chairperson celebrated Raksha Bandhan with female police personnel.
समथर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नगर पालिका परिषद समथर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कंसाना ने थाना परिसर में महिला पुलिसकर्मियों के साथ पर्व मनाया। उन्होंने महिला आरक्षियों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें उपहार भेंट किए। महिला पुलिसकर्मी जूली वर्मा, दीक्षा, शिवानी, प्रियंका, मोहिनी, रेखा चाहर, अशिंका और ब्रिजमा यादव ने रक्षा सूत्र बांधा। थानाध्यक्ष अतुल कुमार राजपूत, उपनिरीक्षक गंभीर सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी महिला पुलिसकर्मियों से राखी बंधवाई। महिला सिपाहियों ने उपस्थित सभी की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। अध्यक्ष कंसाना ने महिला पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed