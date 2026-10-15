Jhansi News: खटीक समाज का विजयदशमी आयोजन 20 को होगा

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झांसी। मेवातीपुरा स्थित मां काली के दरबार में खटीक समाज व दुर्गा उत्सव महासमिति की बैठक हुई, जिसमें खटीक समाज के संरक्षक व पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी विसर्जन यात्रा 20 अक्तूबर को अपराह्न 3.35 बजे प्रारंभ होगी। दुर्गा उत्सव महासमिति पीयूष रावत ने बताया कि बुधवार को कमेटी दुर्गा उत्सव महासमिति कमेटी व खटीक समाज द्वारा निर्णय लिया गया कि यात्रा 20 को ही निकलेगी। लोगों को यह जानकारी दी जा रही थी कि 21 को महाकाली की यात्रा निकलेगी, अब यह यात्रा 20 को ही निकलेगी। इस अवसर पर दुर्गा उत्सव महासमिति के शोभायात्रा संयोजक पीयूष रावत, खटीक समाज के संरक्षक नंदराम बागवार,बालकिशन तमर, जगदीश तमर, हरिदास आदि मौजूद रहे। संवाद