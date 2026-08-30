Jhansi News: डीएम ने विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को बांटी टूलकिट

विज्ञापन

डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में औद्योगिक विकास से ही चहुंमुखी विकास संभव है। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बताया। बैठक में ग्रोथ सेंटर बिजौली के भूखंड आवंटन संबंधी समस्या का समाधान किया गया। उद्यमी वेदांत अग्रवाल की बैंक गारंटी संबंधी समस्या का हल निकाला गया। ग्रोथ सेंटर बिजौली में आवासीय परिसर के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आया है लेकिन अभी कोई व्यय नहीं हुआ। यूपीसीडा ने डीपीआर बना ली है और अनुमोदन के लिए शासन को भेजा है। डीएम ने यह कार्य 15 सितंबर तक शुरू करने के निर्देश दिए।उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि अब तक लगभग 100 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी दी। जनपद को प्रदेश में चौथी रैंक और सीएम डैशबोर्ड में ए-प्लस श्रेणी मिली है। 2500 लक्ष्य के सापेक्ष 2829 प्रेषण और 768 वितरण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी सीएम डैशबोर्ड पर ए-प्लस श्रेणी में है। यह योजना प्रदेश में शीर्ष पर है। इस दौरान सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ ट्रैफिक आसमां वकार, सीएफओ आरके राय, मनमोहन गेड़ा, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।