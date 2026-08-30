फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The District Magistrate distributed toolkits to beneficiaries of the Vishwakarma Yojana.

Jhansi News: डीएम ने विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को बांटी टूलकिट

Sun, 30 Aug 2026 02:04 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sun, 30 Aug 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
The District Magistrate distributed toolkits to beneficiaries of the Vishwakarma Yojana.
झांसी। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति के सदस्यों के साथ शनिवार को डीएम गौरांग राठी ने बैठक की। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के पांच लाभार्थियों को टूलकिट बांटी। साथ ही जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की समीक्षा भी की।
विज्ञापन

डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में औद्योगिक विकास से ही चहुंमुखी विकास संभव है। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बताया। बैठक में ग्रोथ सेंटर बिजौली के भूखंड आवंटन संबंधी समस्या का समाधान किया गया। उद्यमी वेदांत अग्रवाल की बैंक गारंटी संबंधी समस्या का हल निकाला गया। ग्रोथ सेंटर बिजौली में आवासीय परिसर के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आया है लेकिन अभी कोई व्यय नहीं हुआ। यूपीसीडा ने डीपीआर बना ली है और अनुमोदन के लिए शासन को भेजा है। डीएम ने यह कार्य 15 सितंबर तक शुरू करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि अब तक लगभग 100 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी दी। जनपद को प्रदेश में चौथी रैंक और सीएम डैशबोर्ड में ए-प्लस श्रेणी मिली है। 2500 लक्ष्य के सापेक्ष 2829 प्रेषण और 768 वितरण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी सीएम डैशबोर्ड पर ए-प्लस श्रेणी में है। यह योजना प्रदेश में शीर्ष पर है। इस दौरान सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ ट्रैफिक आसमां वकार, सीएफओ आरके राय, मनमोहन गेड़ा, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed