फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The ancient tradition of 'Nare Suata' still continues today.

Jhansi News: प्राचीन परंपरा नारे सुआटा आज भी कायम

Fri, 16 Oct 2026 02:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
The ancient tradition of 'Nare Suata' still continues today.
खिलारा। बुंदेलखंड की प्राचीन लोकसंस्कृति नारे सुआटा आज भी ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा और उत्साह से निभाई जा रही है। नवरात्र पर ग्राम खिलारा में युवतियां रंगोली बनाकर इस पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। यह परंपरा लोकगीतों, पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूजा अर्चना से बुंदेली संस्कृति की अनूठी छटा दिखाती है। नारे सुआटा माता गौरा, पार्वती और शक्ति उपासना से जुड़ी आस्था का प्रतीक मानी जाती है। युवतियां पारंपरिक रंगोली बनाती हैं और लोकगीतों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखती हैं। बुजुर्गों से सीखी गई यह परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आधुनिकता के दौर में भी ग्रामीणों का लोकसंस्कृति के प्रति लगाव इसे कायम रखे हुए है। यह लोकपर्व बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान, आपसी मेलजोल और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed