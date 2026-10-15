Jhansi News: एक दिन की एसडीएम बनीं छात्रा गौरी

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टहरौली। मिशन शक्ति अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय टहरौली किला की कक्षा आठ की मेधावी छात्रा गौरी दीक्षित को एक दिन के लिए उपजिलाधिकारी बनाया गया। तहसील में एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर गौरी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझा। इस दौरान एसडीएम आशीष कुमार सिंह ने शिक्षा, कठिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता का महत्व बताते हुए कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। एक दिन की एसडीएम बनीं गौरी दीक्षित ने कहा कि वह भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाजसेवा करना चाहती हैं। इस मौके पर तहसीलदार गोवर्धन कुमार शुक्ल, प्रधानाध्यापिका रश्मि अली, सहायक अध्यापक आनंद कुशवाहा सहित विद्यालय की बालिकाएं मौजूद रहीं। संवाद