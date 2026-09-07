Jhansi News: दिनभर में हुई छह मिलीमीटर बारिश

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कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि दिन का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा है। एक जून से छह सितंबर तक जनपद की सामान्य औसत वर्षा 625.9 मिलीमीटर है। इसके सापेक्ष अब तक 551.7 एमएम बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 12 फीसदी कम है। उन्होंने बताया कि सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।