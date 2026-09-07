Jhansi News: दिनभर में हुई छह मिलीमीटर बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:54 AM IST
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झांसी। रविवार को झांसी में सुबह-शाम को हल्की बारिश हुई। दिनभर में छह मिलीमीटर पानी गिरा। दोपहर में कुछ देर के लिए जरूर हल्की धूप खिली लेकिन तापमान में बहुत अधिक इजाफा न होने से वातावरण ठंडा रहा।
कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि दिन का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा है। एक जून से छह सितंबर तक जनपद की सामान्य औसत वर्षा 625.9 मिलीमीटर है। इसके सापेक्ष अब तक 551.7 एमएम बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 12 फीसदी कम है। उन्होंने बताया कि सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
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कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि दिन का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा है। एक जून से छह सितंबर तक जनपद की सामान्य औसत वर्षा 625.9 मिलीमीटर है। इसके सापेक्ष अब तक 551.7 एमएम बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 12 फीसदी कम है। उन्होंने बताया कि सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
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